Após boatos, Reynaldo Gianecchini e Thales Bretas são flagrados juntos

O ator Reynaldo Gianecchini e o médico Thales Bretas foram flagrados jantando juntos

Após boatos de que estariam 'se conhecendo melhor', Reynaldo Gianecchini e Thales Bretas foram fotografados jantando juntos na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo o Jornal Extra, o médico dermatologista, viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), foi assistir ao espetáculo "A herança", em cartaz em um shopping localizado no mesmo bairro e que tem o ator no elenco.

Após a sessão da peça, os dois jantaram em um restaurante, e depois, foram embora no carro de Thales, que chegou a abrir a porta do veículo para que Giane entrasse.

Vale lembrar que em janeiro deste ano, Thales terminou seu namoro com o cantor Silva durante a viagem que eles fizeram para Fernando de Noronha, onde passaram o Réveillon. Eles tinham assumido publicamente o romance em setembro do ano passado, durante o Rock in Rio.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também:Gael e Romeu: como estão os filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas?

Reynaldo Gianecchini revela que não comentará mais sobre sua sexualidade

Em cartaz com a peça A Herança, que debate temas do universo LGBTQIA+, o ator Reynaldo Gianecchini contou durante entrevista ao podcast CARAS que não pretende mais falar sobre sua sexualidade fluida, por já ter debatido bastante o assunto anteriormente.

"Nunca me senti obrigado a nada, principalmente agora fazendo essa peça, fiquei lembrando o tempo em que há essa militância de querer cobrar. Acho tão descabido isso. Eu me sinto muito à vontade, [mas] não quero mais falar sobre a minha sexualidade porque já falei tudo o que tinha para falar. Parece que eu só falo sobre isso, e eu não quero falar mais."

O artista acrescenta que não enxerga a sexualidade como uma pauta atualmente. Para ele, é importante a comunidade aceitar todas as formas de expressão e também pregar a liberdade e respeito para todos seus membros.