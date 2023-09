Gael e Romeu: como estão os filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas?

Os filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas, Gael e Romeu, completaram 4 aninhos de vida e estão enormes

Nesta semana, o nome de Thales Bretas voltou a circular nas redes sociais. O dermatologista chamou a atenção ao surgir mostrando seu corpo sarado em uma foto na praia publicada em seu Instagram. Ainda neste mês, o viúvo do ator Paulo Gustavo (1978-2021) foi fotografado no aeroporto acompanhado dos dois filhos, Gael e Romeu.

As fotos surpreenderam já que os meninos estão enormes e esbanjando fofura. Os filhos de Thales e Paulo já estão com quatro aninhos e foram clicados ao lado do pai e da babá passeando pelo aeroporto.

Em agosto, os meninos completaram quatro anos de idade. Na época, cada um deles ganhou uma homenagem de Thales nas redes sociais, com uma postagem diferente para cada um. Romeu nasceu no dia 3 de agosto: Romeu, meu filhotinho carinhoso. Você chegou na dificuldade, me esperou pra nascer, num trabalho de parto longo. Veio lindão, forte, mas porque prematuro, precisou ficar 10 dias sob cuidados intensivos na UTI neonatal. E junto contigo já nasceram os primeiros desafios da paternidade: noites sem dormir, preocupação, choros e comemorações! Você foi um guerreiro e venceu todas as dificuldades, saiu forte como um leão, e assim permaneceu até hoje! Ficou sensível, manhoso, mas muito carinhoso e com a certeza de que sempre foi e é muito amado pelos dois pais que cuidaram tanto de você nesse início e em toda a vida!",disse o pai

E na postagem feita para Gael, que nasceu no dia 16, o pai coruja escreveu: "Gael, meu filhotinho amado. Hoje é seu dia! Você escorregou feito um quiabo no nascimento, trazendo muita alegria depois do parto difícil do seu irmão. Veio já com o olho aberto, atento como costuma ser a todos os detalhes de tudo à sua volta. Sua vozinha meiga é uma delícia, seu jeitinho carinhoso e tímido ao mesmo tempo, suas risadas sapecas… Você quer sempre me mostrar seu mundo, suas brincadeiras, me convocar pra alegria que é conviver com você e seu irmão”.

Ainda em agosto, Thales deu uma entrevista emocionante ao jornalista Pedro Bial no programa “Conversa Com Bial”. O médico comentou que os filhos perguntam sobre Paulo, que faleceu em 2021 em decorrência da Covid-19.

"Um dia o Romeu me perguntou: 'mas por que o papai Paulo foi para o céu?'. 'Porque ele ficou dodói, filho. Tem momentos que a gente fica dodói, não consegue melhorar e vai para o céu”, comentou Thales explicando como lida com as perguntas dos filhos.

Aniversariante!

Nesta semana, Thales foi às suas redes sociais prestar uma homenagem muito especial! O médico fez um post dando parabéns para sua sogra, Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo. O dermatologista encantou ao publicar uma foto dos dois no carnaval.

"Parabéns dona Déa Lúcia! Mulher forte, carismática, divertida, sincera e que inspira tantas mães e famílias pelo Brasil. Muita saúde, muitos anos de vida, muita energia pra brincar com os netinhos que tanto ama. E muito amor pela vida, que a senhora desbrava com coragem e sabedoria. Obrigado por tudo!", escreveu na legenda.