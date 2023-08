Após boatos, Manu Gavassi celebra aniversário de Bruna Marquezine: ''Sempre perto em pensamentos''

Cantora Manu Gavassi explica sumiço das redes sociais e faz declaração para Bruna Marquezine após ser cobrada pelos fãs da atriz

A cantora Manu Gavassi decidiu reaparecer nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 07, desmentindo os rumores de que sua amizade com Bruna Marquezine, que completou 28 anos no último dia 04 de agosto, teria chegado ao fim.

Nos stories de seu Instagram, a ex-BBB comemorou o aniversário da amiga após ter sido cobrada pelos fãs da atriz por não compartilhar nada sobre a estreia do filme de Marquezine, Besouro Azul, que chega dia 17 nos cinemas brasileiros.

"Pausa no detox para: Bruna Marquezine. Que dia 4 iniciou um novo ciclo e mesmo longe tô sempre perto em pensamentos e desejos de luz! Que a vida siga te surpreendendo, te fazendo rir e te fazendo mágica, Bru. Amo você", declarou Gavassi.

Em seguida, Manu fez um convite para assistirem ao novo filme de Bruna. "Entramos em agosto e não sei vocês, mas eu estou doida pra ir no cinema ver esse acontecimento mundial aqui. Lookinho rosa não usei, porém o azul tá guardado", escreveu ainda. Ao finalizar, Manu Gavassi disparou: "Chega de mentira? Voltarei ao detox agora".

Bruna Marquezine e Sasha gravam vídeos divertidos em aeroporto

A atriz Bruna Marquezine e a modelo Sasha Meneghel aproveitaram uma viagem ao Havaí nos últimos dias e já embarcaram de volta para suas casas. Porém, antes da despedida, as duas se divertiram enquanto gravavam vídeos no aeroporto.

Nas redes sociais, elas apareceram com conjuntos de moletom nos novos vídeos. Em um deles, as duas apareceram correndo pelo saguão de embarque com suas malas. Em outro momento, as amigas dançaram na frente da câmera e também contaram com a companhia de João Figueiredo, que é marido de Sasha.

Vale lembrar que Bruna foi passar o seu aniversário no Havaí na semana passada e ficou emocionada ao abrir a porta do quarto do hotel e se deparar com Sasha. A filha de Xuxa decidiu fazer uma surpresa para a amiga e apareceu por lá sem avisar, fazendo a amiga cair de joelhos e chorar.