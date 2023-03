Após assumir namoro, ex-BBB Elana Valenaria posa coladinha com jogador do Corinthians

Ex-participante do BBB 19 e No Limite, Elana Valenaria está com o zagueiro do Corinthians, Gil, há três meses e conta um pouco da relação

A ex-BBB Elana Valenaria (29), que participou do BBB 19, está vivendo um novo amor! Na terça-feira, 21, a influenciadora compartilhou o primeiro clique ao lado do namorado em seu feed no Instagram.

Oficializando o namoro publicamente com Gil (35), zagueiro do Corinthians, a engenheira agrônoma compartilhou dois cliques em que aparece coladinha com o atleta, esbanjando felicidade, e contou um pouco da relação, que começou há 3 meses.

"Sim, é isso mesmo! E não foi na goiaba (entendedores, entenderão). Gilberto, como explicar a forma que nos conhecemos?! Meu pai brinca que depois de 27 anos ele teve que voltar a São Paulo para ser o cupido. É gente, nem eu acreditava que esse momento um dia chegaria", iniciou ela.

Em seguida, Elana se declarou ao amado: "Hoje faz três meses que tenho o privilégio de me sentir tão amada, respeitada e única. Quando é da vontade de Deus não existe dúvidas ou questionamentos. Apenas felicidade e paz! Que Deus abençoe mais e mais e blinde nossa união. Te quero muito, meu amor!", disse na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Confira o post de Elana Valenaria assumindo o namoro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elana (@elanavalenaria)

Elana Valenaria assume namoro com jogador do Corinthians

A ex-participante do Big Brother Brasil 19 e No LimiteElana Valenaria assumiu publicamente seu relacionamento com o jogador de futebol Gil, zagueiro do Corinthians. Os dois apareceram juntinhos em uma foto bem romântica na web.

No clique compartilhado, Gil e Elana surgiram grudadinhos no closet de casa. Enquanto a nona eliminada do Big Brother Brasil 19 sorria e tirava a selfie no espelho usando um short jeans com um top rosa, o zagueiro usava uma regata preta com bermuda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!