Ex-BBB Elana Valenaria assume namoro com jogador do Corinthians

Ex-BBB 19 e influenciadora Elana Valenaria e jogador titular do Corinthians assumem relacionamento

A ex-participante do Big Brother Brasil 19 e No LimiteElana Valenaria (29) assumiu publicamente seu relacionamento com o jogador de futebol Gil (35), zagueiro do Corinthians. Os dois apareceram juntinhos em uma foto bem romântica nas redes sociais.

No clique compartilhado, Gil e Elana surgiram grudadinhos no closet da casa. Enquanto a nona eliminada do Big Brother Brasil 19 sorria e tirava a selfie no espelho usando um short jeans com um top rosa. Já o zagueiro usava uma regata preta com bermuda rosa.

Elana é nascida em Bom Jesus, no Piauí e é formada em engenharia agrônoma. Porém, atualmente ela é influenciadora e compartilha com seus mais de três milhões de seguidores sua rotina de treinos e receitas fitness. Gil, ou Carlos Gilberto, é zagueiro no Corinthians, nascido em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e já conquistou três títulos pelo Corinthians: Recopa de 2013, Paulistão de 2013 e Brasileirão de 2015.