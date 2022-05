Após aparecer com o rosto inchado, Joelma posta foto sorridente: "Seja forte"

A cantora Joelma surgiu sorridente nas redes sociais e deixou um recado

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 16h59

Joelma(47) publicou algumas fotos sorridentes na tarde desta terça-feira, 31, em seu perfil no Instagram.

A cantora virou assunto na web após surgir com o rosto inchado durante um show na cidade de Parauapebas, no Pará, no último final de semana, e sua assessoria explicou que a mudança na aparência era devido às sequelas da covid-19.

Após os diversos questionamentos, Joelma apareceu produzida nas redes sociais, com um vestido azul e botas, e aproveitou para deixar uma mensagem. "Seja forte e corajoso", escreveu ela na legenda.

Diagnósticos positivos

Joelma já testou positivo para a covid-19 por três vezes. A primeira vez foi em julho de 2020 e alguns meses depois ela revelou ao 'Fantástico' que estava sofrendo com algumas sequelas da doença.

"Eu fiquei 60 dias em cima de uma cama. Eu tô inchada ainda. Tanto é que eu tive que aumentar o número do meu sutiã. Os peitos cresceram. Fiz os exames, tudo normal. E ninguém consegue explicar isso porque eu fiquei muito grande. A respiração voltou ao normal uns três dias atrás, porque ela ainda estava eu comecei a me exercitar devagar, a fazer alguns exercícios de respiração", revelou.

Em fevereiro de 2021, a cantora recebeu novamente o diagnóstico positivo para a covid-19, e a última vez que testou positivo para a doença foi em janeiro deste ano.

Confira: