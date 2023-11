Após adiar show, Taylor Swift chega escoltada a hotel

A cantora Taylor Swift foi flagrada chegando no hotel que está hospedada após adiamento de show

A cantora Taylor Swift foi fotografada chegando ao hotel Fasano, em Ipanema, no Rio de Janeiro, pouco tempo após o anúncio do adimento do seu show que aconteceria neste sábado, 18, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Ela chegou escoltada pela Polícia Militar.

Mais cedo, a cantora comunicou o adiamento do show através dos Stories do Instagram. "Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe técnica devem estar e sempre estarão em primeiro lugar", escreveu ela.

O show foi adiado para a próxima segunda-feira, 20. "Devido às condições adversas meteorológicas hoje e priorizando a segurança do público, o show de hoje da Taylor Swift | The Eras Tour no Estádio Nilton Santos - Engenhão foi reagendado para segunda-feira, 20 de novembro. Todos os ingressos para a apresentação de sábado permanecerão válidos para o show de segunda-feira", diz o comunicado.

Confira:

Taylor chegando no hotel após adiar show - Foto: JC Pereira/AgNews

Relembre outros shows que Taylor Swift precisou cancelar

Taylor Swift deu o que falar na web na tarde deste sábado, 18, após cancelar show no Rio de Janeiro quando fãs já estavam dentro do estádio. Nas redes sociais, a cantora comunicou o adiamento do show para preservar a segurança das pessoas devido ao calor intenso na cidade. Essa, porém, não foi a primeira vez que a artista precisou adiar uma apresentação. Relembre outros shows que Taylor Swift cancelou.

Em 10 de novembro deste ano, Taylor Swift iria apresentar seu segundo show em Buenos Aires, na Argentina, com a The Eras Tour. A cantora, porém, cancelou a apresentação devido a uma forte tempestade na capital. No momento do anúncio da decisão, muitos fãs argentinos já estavam na fila para o show. Saiba mais!