Apaixonados, Maíra Cardi e Thiago Nigro são flagrados no aeroporto

Simpáticos, Maíra Cardi e Thiago Nigro sorriram para os paparazzis no Rio de Janeiro

O mais novo casal Maíra Cardi e Thiago Nigro foi flagrado chegando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Bem-humorados e de mãos dadas, eles foram gentis com os paparazzis e sorriram.

A coach está se relacionando com o 'primo rico' há um mês e tem se mostrado muito apaixonada. Também nesta quarta-feira, 12, ela publicou uma selfie no avião dizendo que iria para a cidade carioca para "cuidar do seu amor".

O que chamou atenção foi que nos dedos da ex-esposa de Arthur Aguiarfoi possível notar novas tatuagens, as iniciais do amado "T.N".

Recentemente, ela publicou uma foto com o empresário e sua filha comemorando a páscoa e mostrou a boa relação dos dois. Na legenda, uma reflexão sobre felicidade. "Após fazer muito dinheiro, fama, e poder comprar tudo que desejamos, podemos afirmar com propriedade que o que não se compra é o que realmente importa de verdade! A boa notícia é que para se ter a felicidade não precisa pagar um real e nem perder noites e noites de sono! A notícia ruim é que a felicidade não se vende em nenhum lugar do mundo por nenhum dinheiro do mundo, e é similar a encontrar uma pérola na areia do mar!", escreveu.

Ela afirma que quer se casar e ter filhos com ele. "Não apenas um, mas dois. O 'nunca mais' serve para a gente cuspir e cair na testa. Tem tanta coisa que a gente aprende nessa vida, e uma delas é: 'nunca diga nunca'. Mas sempre falei que mudo muito de ideia sobre tudo. É que é muito sério, você tem que ter outras coisas no bolo dos filhos. Uma coisa é bancar uma mãe solteira, outra é ter filho com família e propósito. Mas, é isso, vou ter dois", disse.

Veja: