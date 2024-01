Apaixonado, Fábio Porchat dá beijão na nova namorada em rara aparição

Fábio Porchat abre álbum de fotos de viagem de férias e divide momento íntimo com a nova namorada, Priscila Castello Branco

Nesta sexta-feira, 05, o apresentador Fábio Porchat surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao abrir um álbum de fotos de sua viagem de férias. O humorista está curtindo alguns dias em Hong Kong, na China, ao lado de sua namorada, Priscila Castello Branco. Entre os registros, ele dividiu um raro momento de intimidade com a amada.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Fábio, que costuma ser discreto em sua vida pessoal, compartilhou vários registros de seus passeios durante a viagem. Mas ele chamou atenção ao dividir alguns cliques dando um beijão desajeitado em sua amada: “Começou assim”, ele aparece mostrando a amada colocando a língua em sua boca.

Fábio Porchat divide sequência de fotos de beijo 'desajeitado' - Reprodução/Instagram

“Caminhou para isso”, o ator legendou outro registro em que aparece beijando a amada e finalizou com um clique posando com a boca aberta enquanto a namorada dava risada: “Culminou nisso”, Fábio finalizou a sequência inusitada ao lado de Priscilla, com quem assumiu o relacionamento publicamente em agosto do ano passado.

Fábio Porchat divide sequência de fotos de beijo 'desajeitado' - Reprodução/Instagram

Fábio Porchat posa ao lado da namorada durante viagem - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que o início do namoro do humorista foi marcado por uma polêmica. Isso porque ele assumiu o namoro alguns meses depois de se separar de sua ex-esposa, a produtora Nataly Mega. O ex-casal se divorciou em janeiro de 2023 após oito anos juntos, depois do comediante perceber que não queria ter filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Na época, Fábio abriu o coração sobre a separação no programa ‘Melhor da Tarde’: "Eu demorei muito a perceber isso porque estava em uma relação em que as coisas estavam funcionando. No momento em que percebi, foi muito rápido. Pensei: 'Não quero ter filho, preciso dizer isso agora para ela porque precisa tomar uma decisão agora. Não é justo, não foi justo o que fiz", confessou o humorista.

Após o divórcio, Nataly também se manifestou em suas redes sociais. Ela viajou sozinha para Espanha e refletiu sobre as recentes mudanças em sua vida: “Viajar sozinha é perder a hora de manhã e só porque bateu preguiça, é não tirar muitas fotos porque eu não saio bem em fotos mesmo... é ficar olhando em volta e pesando na vida", começou dizendo na legenda das dez fotos publicadas.

Casa nova!

Quem também está mudando a vida é Fábio Porchat, que recentemente mostrou para seus seguidores nas redes sociais alguns detalhes de sua nova mansão no Rio de Janeiro. Após diversos meses de reforma, o comediante finalmente pode fazer um pequeno tour pela casa; veja as fotos da nova mansão do apresentador.