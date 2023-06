Ex-esposa de Fábio Porchat revela mudança de vida e dispara: “Chorar sozinha”

A ex-esposa de Fábio Porchat, Nataly Mega comentou em suas redes sociais sobre fazer uma mudança em sua vida e desabafou com seguidores

Nesta terça-feira, 6, Nataly Mega surpreendeu seus seguidores ao realizar um desabafo em suas redes sociais. A ex-esposa de Fábio Porchat compartilhou em seu Instagram uma série de fotos na Espanha e comentou sobre mudar de vida na legenda da postagem.

“Viajar sozinha é perder a hora de manhã e só porque bateu preguiça, é não tirar muitas fotos porque eu não saio bem em fotos mesmo... é ficar olhando em volta e pesando na vida, me perder e sentir uma dor absurda nos pés de tanto andar tentando achar os caminhos”, começou dizendo na legenda das dez fotos publicadas.

A produtora de cinema ainda escreveu: “É fazer tudo no meu tempo e só o que dá vontade, é entrar numa igreja linda e chorar sozinha pensando no início de ano m*rd* que eu tive na vida e que eu tô aqui”.

“Fiz um filme f*d* com pessoas incríveis, vou me mudar de casa, de vida, viajei sozinha pra pensar em tudo e recomeçar. Socorro! Vem 2023”, complementou Nataly ao final do desabafo feito nas redes sociais.

Os seguidores da produtora escreveram mensagens de apoio e rasgaram elogios nos comentários! “Isso aí! Fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo e como você quiser! É muito bom se colocar em primeiro lugar”, escreveu uma seguidora. “Um ano novo lindo e leve”, ainda desejou outra fã.

Casa nova!

Quem também está mudando a vida é Fábio Porchat, que recentemente mostrou para seus seguidores nas redes sociais alguns detalhes de sua nova mansão no Rio de Janeiro. Após diversos meses de reforma, o comediante finalmente pode fazer um pequeno tour pela casa.

Apesar de ainda não estar decorada, Fábio mostrou diversas partes da casa. Além da mansão ter três andares, o apresentador do “Que História É Essa Porchat?” ainda revelou que os armários da cozinha são da cor azul.