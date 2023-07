Ao natural, Maiara e Maraisa roubam a cena em aeroporto

Sem produção, Maiara e Maraisa roubam a cena em aeroporto com looks estilosos

A dupla Maiara e Maraisa esbanjou todo seu estilo e simpatia ao passarem pelo aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 20, as irmãs gêmeas desembarcaram no fim da tarde no local para se apresentarem na cidade carioca.

Sem maquiagem, as cantoras apareceram usando looks com flores. Enquanto Maraisa apostou em um conjuntinho de calça jeans e jaqueta com apliques, Maiara foi com um macacão mais molinho e uma jaqueta puffer estampada.

Ao verem que estavam sendo fotografadas, as sertanejas não fugiram e abriram um sorriso para as câmeras. Maiara até brincou ao fazer caras e bocas para o profissional.

É bom lembrar que as duas estão comprometidas e estão dando o que falar com seus novos namorados. Na rede social, elas publicaram cliques com os amados. Maiara brincou com a onda de Barbie e apareceu com seu "Ken". Já Maraisa causou ao publicar o primeiro clique com o eleito no feed.

Veja as fotos de Maiara e Maraisa em aeroporto:

Saiba quem é o novo namorado de Maraisa; empresário tem um filho

A cantora Maraisa, dupla de Maiara, acabou com as suspeitas de estar vivendo um novo romance e assumiu o namoro com o empresário Fernando Mocó. Os dois tornaram pública a relação nas redes sociais ao surgirem colados em um registro, curtindo o clima romântico. Porém, muitos ainda não conhecem o par da artista.

Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono da loja SIM Destribuidora de Peças, que vente itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens que faz , exibindo registros de destinos como França e Fernando de Noronha para seus mais de 55 mil seguidores.

Ele tem um filho de seis anos, Antônio, fruto de um relacionamento anterior. Apesar de compartilhar cliques de momentos especiais, o empresário é bastante discreto. Sua última foto ao lado do filho foi publicada em dezembro de 2020, quando o pequeno completava 4 anos e celebrou com uma festa temática de Hulk, personagem da Marvel.

CONFIRA FOTO DO NOVO NAMORADO DE MARAISA