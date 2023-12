Antes de casar, Larissa Manoela usou vestido do mesmo estilista

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram no último domingo, 17, em uma cerimônia reservada e intimista; saiba mais

Larissa Manoela (22) e André Luiz Frambach (26) se casaram neste domingo, 17, em uma cerimônia intismista. O vestido escolhido pela atriz foi feito pelo estilista Lucas Anderi, que já havia feito outro look para a atriz antes do casamento.

Larissa Manoela já havia usado modelitos de Anderi em 2019, quando completou 15 anos. Na ocasião, a atriz celebrou seu aniversário com o tema conto de fadas, e usou três vestidos para a celebração. Um deles foi feito com rendas em azul e tules combinando com sua sapatilha.

O estilista, que já trabalhou em programas do SBT como Fábrica de Casamentos e Esquadrão da Moda, compartilhou fotos do casamento da artista, e explicou que o vestido foi feito exclusivamente para ela, como parte de sua coleção Clean By Lucas Anderi.

"Um vestido Lucas Anderi Bridal com recortes de alfaiataria com mangas bufantes e saia estruturada com volume maximizado e um maxi laço nas costas! Deslumbrante! Muitas felicidades Lari e André", escreveu, na legenda da publicação.

"O meu vestido dos sonhos. Desde meus 15 anos juntos! Muita história", respondeu Larissa Manoela, nos comentários da publicação. Além disso, a grinalda escolhida pela atriz é da marca de alta chapelaria Graciella Starling.

Pouco tempo antes do casamento, Larissa Manoela e André Luiz Frambach estrelaram a comédia romântica Tá Escrito nos cinemas nacionais. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou como foi a experiência e revelou ter se surpreendido com a desenvoltura do amado em frente às câmeras.

"Já tínhamos trabalhado juntos na época em que éramos somente amigos e fizemos um casal, agora, como casal, fizemos ex-namorados. Foi super interessante construir os personagens juntos e nos ver através desses personagens que são totalmente diferentes de nós", disse Larissa Manoela. "O André é um camaleão, foi surpreendente até para mim o lugar que ele chegou com o Breno."

CONFIRA FOTO DE UM DOS VESTIDOS DE LARISSA MANOELA EM SEUS 15 ANOS: