Larissa Manoela e André Luiz Frambach se conheceram em gravação de filme; relembre

Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram relacionamento apenas dois anos após lançamento de filme

Larissa Manoela voltou a ser destaque na mídia, mas desta vez foi por conta de uma celebração. Ela se casou com André Luiz Frambach neste domingo, 17, em uma cerimônia super discreta. A união do casal acontece três anos depois deles se conhecerem nos bastidores de um filme.

André e Larissa se conheceram nos bastidores do filme Modo Avião, da Netflix, lançado em 2020. Na época, os dois chegaram a viver um affair, mas o romance entre eles apenas veio dar certo e oficializado no ano passado.

Depois de finalizarem seus relacionamentos em 2021, os artistas não negaram que estavam aproveitando o período de solteirice e chegaram a ser vistos algumas vezes. Mas o clima de curtição logo deu espaço para o nascimento de um belo romance entre eles.

Em 2022, Larissa chegou a revelar para os fãs que foi sendo conquistada por André Luiz aos poucos entre uma gravação ou outra nos Estúdios Globo. O bonitão teve uma tática infalível, que acabou amolecendo o coração da gata.

"André Luiz Frambach me encontrava no Projac na época que eu ainda gravava e escrevia recadinhos no meu pára-brisa traseiro para que eu pudesse ler pelo retrovisor. Isso me pegou de um jeito. A gente fala que quando é para ser, é, mas a verdade é que só foi depois que ele começou a escrever no meu carro. Se tivesse feito antes.... brincadeira", escreveu ela.

E parece que os dois demoraram mesmo para entender que poderiam dar certo juntos. Em entrevista à revista Marie Claire, André confessou que eles achavam que não deveriam assumir um compromisso em um momento tão especial na carreira de ambos, que participavam de novelas da TV Globo.

"A gente ficou um tempo, mas vimos que não era o momento ideal para a gente viver tudo aquilo, por estarmos em fases diferentes. Ela estava começando a novela Além da Ilusão e eu Cara e Coragem. A gente não estaria focado e dedicado a uma relação, para sermos o que a gente gostaria de ser. Achamos melhor nos distanciarmos como casal, mas continuamos amigos, nos falando. Vivemos tudo aquilo que tínhamos que viver separados e agora a gente se reencontrou num outro momento", explicou.