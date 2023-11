Antes de agressão, marido de Ana Hickmann já era proibido de entrar na Record; entenda

Caso de violência doméstica envolvendo Alexandre Correa e Ana Hickmann tem feito histórias do passado resurgirem

O caso de agressão envolvendo a apresentadora Ana Hickmann (42) e seu marido, Alexandre Correa (51), tem feito surgir uma série de histórias envolvendo o empresário. Uma delas é referente a sua proibição de entrar na Record.

Conforme informações do colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, o jeito explosivo de Alexandre já havia levantado um alerta nos corredores da Record. Por conta disso, ele está há pouco mais de três anos sem passar pelo portão da emissora.

Na época, ele teria brigado por conta do procedimento de identificação para uso do estacionamento. Lutador de jíu-jitsu, Alexandre acabou brigando com seguranças da empresa a qual a esposa é uma das principais estrelas.

O colunista completou dizendo que também já enfrentou desentendimento pessoal com o empresário, por conta de uma matéria publicada em 2009. A confusão se iniciou quando ele fez uma crítica ao desempenho de Ana Hickmann no extinto programa Tudo É Possível.

Revoltado, Alexandre enviou mensagens na caixa postal do jornalista e uma delas ele afirmava que iria "quebrá-lo quando os dois se encontrassem". Assustado, ele precisou ir a delegacia prestar um Boletim de Ocorrência contra o empresário.

Apesar do medo e precaução, logo a queixa foi retirada quando Daniel foi contratado para trabalhar na Record. Ele foi orientado pelo vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro, a esquecer o desentendimento em nome da Ana Hickmann.

SE POSICIONOU EM PROGRAMA AO VIVO

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou ao vivo sobre a situação com o marido, Alexandre Correa, que aconteceu no último final de semana. Os dois tiveram um desentendimento na casa da família em Itu, no interior de São Paulo, e ela foi para a delegacia realizar um boletim de ocorrência. Mesmo depois do que aconteceu, ela apareceu ao vivo para trabalhar no Hoje Em Dia, da Record TV, na manhã desta segunda-feira, 13, e falou brevemente sobre o assunto.

No final da atração, ela fez uma declaração para agradecer pelo carinho que está recebendo da família e dos amigos e contou que ainda não está pronta para revelar os detalhes.

"Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada", disse ela.