Ana Hickmann surge ao vivo na Record após desentendimento com o marido

Na manhã desta segunda-feira, Ana Hickmann segue normalmente sua rotina de trabalho no programa Hoje Em Dia, da Record TV

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu ao aparecer ao vivo na telinha da Record TV na manhã desta segunda-feira, 13, após um final de semana atribulado. A estrela teve um desentendimento com o seu marido, Alexandre Correa, na casa da família em Itu, no interior de São Paulo, e foi até a delegacia para realizar um boletim de ocorrência. Apesar disso, ela iniciou a semana com sua rotina normal de trabalho.

Na Record TV, ela apareceu ao vivo no programa Hoje Em Dia e fez a sua primeira aparição após o ocorrido. A estrela apareceu com uma blusa pink de manga comprida e saia longa, e demonstrou que está bem.

Antes do início da atração, Hickmann fez um post nas redes sociais para agradecer pelo carinho que recebeu desde que a notícia foi divulgada no final de semana. Inclusive, ela homenageou o seu filho, Alexandre, de 10 anos, e falou sobre a motivação que ele dá em sua vida. “Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, disse ela.

View this post on Instagram A post shared by Ana Hickmann (@ahickmann)

Entenda o que aconteceu com Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann virou assunto nas redes sociais no último final de semana ao ser revelado que ela teve um desentendimento com o marido, Alexandre Correa. Os dois tiveram um atrito na mansão do casal em Itu, no interior de São Paulo, e ela foi levada para uma delegacia para abrir um Boletim de Ocorrência.

Por meio de sua assessoria de imprensa, ela explicou o que aconteceu. "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", escreveram.

Além disso, Alexandre Correa também falou sobre o ocorrido em um post em seu perfil no Instagram. "De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedi minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório", finalizou.