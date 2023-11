Britto Jr revela detalhes da convivência com Ana Hickmann e o marido: "Era um cão de guarda"

Britto Jr relembra convivência com Ana Hickmann e revela detalhes da relação que via nos bastidores

Ex-colega de Ana Hickmann, o apresentador Britto Jr se pronunciou nas redes sociais sobre a relação da modelo com o marido, o empresário Alexandre Corrêa. Durante muitos anos, os dois conviveram nos bastidores.

“O machismo não perdoou nem uma mulher de dois metros de altura”, declarou ele nas redes sociais. Imediatamente, fãs se pronunciaram sobre o tema e fizeram insinuações. O apresentador então lembrou detalhes da convivência.

“Ele é o cão de guarda dela. A protege de tudo e de todos. Mas, sim, é um sujeito sem papas na língua. Daí a ser violento com sua mina de ouro, eu não sei e nem quero saber”, escreveu o jornalista.

Depois, Britto Jr voltou a se pronunciar em um vídeo no qual relembrou declarações do empresário. "Ele sempre dizia que ela era um produto. Não podia descuidar do seu peso, do seu visual porque a Ana era uma mina de ouro e, por isso, ele a defendia com unhas e dentes. Fazendo o seu papel", disparou ele.

Britto Jr e Ana Hickmann apresentaram juntos o Programa da Tarde, na Record TV.

Veja abaixo o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Ana Hickmann emitiu comunicado sobre desentendimento com o marido

Ana Hickmann e seu marido, Alexandre Correa, tiveram um desentendimento na mansão deles em Itu, em São Paulo. O caso chegou a ter a polícia envolvida e gerou repercussão na internet. Com isso, a assessoria de imprensa dela emitiu um comunicado oficial.

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", escreveram.