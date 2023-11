Anne Lottermann namorou empresário após perder marido; saiba quem foi

Antes de Fernando Musa, Anne Lottermann namorou outro empresário; relembre

Anne Lottermann chamou atenção na noite desta quarta-feira, 22, ao aparecer com o novo namorado, Fernando Musa, no show de estreia da cantora LARA, em São Paulo. Porém, esse não é o primeiro romance que a jornalista assume desde que perdeu o marido. Relembre a seguir.

No ano de 2021, a jornalista começou a namorar o empresário Wan Rouxinol. Na época, Anne Lotterman apresentada a previsão do tempo no Jornal Nacional , substituindo Maju Coutinho, e não costumava aparecer ao lado do companheiro.

Em janeiro daquele ano, a comunicadora usou seu Instagram para celebrar o aniversário do amado. "Ele faz de tudo para me ver sorrindo! E confesso que adoro pegar ele me olhando assim como na última foto, com brilho no olhar. Desejo que você continue me olhando assim e ao mundo também."

Rouxinol trabalha há mais de 25 anos na Fattu do Brasil, compania da qual é CEO. A empresa é uma distribuidora de suprimentos para comunicação visual e foi fundada no ano de 1996, inicialmente com o nome Caxiasign. Hoje, ela possui sedes em cidades como Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Goiânia, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.

Anne Lottermann estava solteira desde o término com Rouxinol. Porém, em abril deste ano, ela fez sua primeira aparição pública ao lado de Fernando Musa. Os dois foram clicados durante o lançamento do livro do especialista em educação financeira Thiago Godoy, no Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Musa se formou em Engenharia Mecânica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e tem MBA pelo Insead, da França. Ele já foi CEO da empresa Braskem e teve passagens por empresas como McKinsey, Editora Abril e Monitor Group. Hoje, ele é CEO do Grupo Ogilvy Brasil.

Entre os anos de 2009 e 2018, ela foi casada com o publicitário Flávio Machado. Os dois tiveram dois filhos, Leo e Gael, e enfretaram juntos a batalha contra o câncer de Machado. O marido de Anne Lottermann morreu no fim de 2017.

CONFIRA FOTO DE ANNE LOTTERMANN AO LADO DOS FILHOS, LEO E GAEL: