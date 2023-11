Vida que segue! Anne Lottermann aparece com novo namorado após perder o marido

Anne Lottermann aparece com novo namorado em show; apresentadora deu a volta por cima seis anos após viver um drama

A jornalista Anne Lottermann surpreendeu os seguidores e fãs ao fazer uma raríssima aparição ao lado de seu namorado, Musa. Os dois apareceram juntinhos na noite desta quarta-feira, 23, e posaram para fotos assim que chegaram.

O casal foi ao show de Lara Silva, filha de Faustão, que se apresentou no Blue Note, em São Paulo. Com um top dourado e acessórios poderosos, a ex-apresentadora do Faustão na Band chamou a atenção pela beleza.

Este é o primeiro romance público de Anne Lottermannapós a morte do marido, o publicitário Flávio Machado. Os dois tiveram dois filhos juntos e ele morreu em 2017, aos 41 anos, em decorrência de um câncer raro no peritônio.

Recentemente, a jornalista inclusive disse que viveu o momento mais difícil de sua vida. Isso porque na época ela ainda descobriu que também estava com câncer. "Um ano depois que ele desencarnou, eu tive um câncer de pele. Nunca falei isso. No processo do hospital, eu já desenvolvi esse câncer de pele. Às vezes, você quer tirar da pessoa aquela dor e puxa para você. Ele estava com câncer e eu acabei desenvolvendo aquela coisa do câncer de pele. Um ano depois, eu estava no centro cirúrgico fazendo cirurgia de pele”, relembrou.

Veja:

Anne Lottermann surge com seu novo namorado

A apresentadora Anne Lottermann está apaixonada! Há pouco tempo, ela celebrou o Dia dos Namorados com uma declaração especial para o seu novo namorado, Fernando Musa. Discreta com a vida pessoal, ela abriu uma exceção para celebrar a data romântica.

Em seu feed no Instagram, a comunicadora compartilhou uma foto dos dois trocando um beijo apaixonado. “Minha paz!”, disse ela. Por sua vez, ele também compartilhou um clique com a amada e disse: “Não é necessária nenhuma exclamação, em você meu tom é certo”, disparou ela na época