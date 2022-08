Anitta surge em terreiro de candomblé ao lado do irmão e Pai de Santo após passar por cirurgia

Cantora Anitta é clicada em cerimônia em terreiro de candomblé no Rio de Janeiro ao lado do irmão, Renan Machado, e de seu Pai de Santo, Sergio Pina

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 11h23

Filha do Orixá Logunedé, a cantora Anitta (29) faz questão de reafirmar sua fé e exaltar sua religião nas redes sociais. A artista foi clicada em uma cerimônia no terreiro de candomblé que frequenta em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Nas fotos, publicadas pelo seu Pai de Santo, Sergio Pina, em seu perfil no Instagram, a famosa apareceu usando as tradicionais roupas brancas usadas pelo povo de axé e turbante, ao lado de seu babalorixá, de seu irmão, Renan Machado, e de alguns irmãos de santo.

"Fim de um ciclo, início de outro. Desejo aos meus filhos vida longa com sucesso!", escreveu Sergio na legenda da publicação.

Vale lembrar que Anitta está se recuperando após passar por cirurgia de endometriose. Após receber alta do hospital, no último dia 25, ela declarou: "Saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada. Seguirei me cuidando, mas agora livre da etapa mais difícil que foi diagnóstico e cirurgia".

Confira as fotos de Anitta em cerimônia no terreiro de candomblé no Rio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sergio Pina (@sergiopinareal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sergio Pina (@sergiopinareal)

Anitta é indicada ao VMA pela primeira vez

Recentemente, a MTV divulgou a lista completa dos indicados ao VMA, MTV Video Music Awards, e a brasileira Anitta recebeu sua primeira indicação à premiação. Em 2021, Anitta fez sua primeira performance no VMA, com a música Girl From Rio, e agora, volta a premiação concorrendo a estatueta de ‘Melhor Artista Latino’, pelo sucesso do hit internacional, Envolver.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!