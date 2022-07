Após receber alta, Anitta fala sobre diagnóstico de endometriose: “Filme de terror”

A cantora Anitta recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (25), após uma cirurgia bem-sucedida para tratar a endometriose

Nesta segunda-feira, 25, Anitta (29) recebeu alta do hospital que estava internada em São Paulo após passar por cirurgia para tratar a doença endometriose.

“Saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada”, disparou a cantora na legenda de um post em seu Instagram.

A dona do hit Envolver ainda comentou quais serão seus próximos passos após a alta: “Seguirei me cuidando, mas agora livre dessa etapa que foi o diagnóstico e cirurgia”.

Anitta aproveitou para agradecer a equipe que a amparou nesses quatro dias de internação. “Médicos, enfermeiros, grandes super-heróis. Gratidão”, escreveu a cantora.

A artista postou diversas imagens de sua internação ao lado da sua família, da influenciadora Gkay e do namorado Murda Beatz, que a auxiliou nesse momento difícil.

No final da legenda, a dona do álbum Versions Of Me ainda comentou sobre o acesso das mulheres a esse diagnóstico e o que pretende fazer em relação a isso: “Já já eu volto com tudo lutando para que as mulheres todas tenham acesso à tudo que diz respeito a esse filme de terror que é a endometriose e principalmente que sejam tratadas com a seriedade e respeito que essa doença requer. Não tenham vergonha de buscarem ajuda”.

Confira aqui o boletim médico sobre a alta de Anitta!

"O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, informa que a artista Anitta recebeu alta da unidade, situada na zona sul da cidade de São Paulo. A decisão da equipe médica ocorreu após reavaliação do quadro clínico da paciente, realizada nesta tarde. A cantora recebeu todas as orientações necessárias para a sua recuperação pós-alta hospitalar, e seguirá sendo monitorada pela equipe da unidade", informou o hospital.

