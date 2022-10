Anitta conta que sofre ameaças de morte diariamente após posicionamento político

Anitta falou sobre o medo faz parte da vida dela e da família após receber ameaças de morte por conta do seu posicionamento político

CARAS digital Publicado em 25/10/2022, às 18h34

A cantora Anitta (29) confessou durante uma entrevista à revista estadunidense The Wall Street Journal Magazine que recebe, junto com sua família, ameaças de morte constantemente. Segundo a cantora, as ameaças aumentaram após o anúncio de seu posicionamento político nas redes sociais.

“Metade do país quer me matar, que eu morra, me dar um soco. Minha família fica com medo, eu apenas digo a eles 'sim, [se eles] vierem me matar, [eu] os assombrarei para sempre como um fantasma”, disse Anitta. “Minha família tem um pouco de medo. Eu fui ao Brasil nesta semana e não contei a ninguém, por causa de algumas ameaças que tenho recebido”, explicou.

Apesar do pânico, a artista já afirmou que não deixará de se posicionar sobre o assunto: “Estou muito ativa neste ano, com a chegada das eleições. Eu quero que esse país mude e não tenho medo”, afirmou. “Minha família fala assim: 'Você tem que desacelerar'. E eu fico, tipo: 'Não! Os indígenas estão morrendo. A floresta está sendo morta. Precisamos fazer algo. Eu tenho a voz!”

Anitta planeja aposentadoria

Outro assunto abordado nesta entrevista também viralizou entre os fãs da cantora: sua aposentadoria! Ela revelou que pretende se aposentar em um futuro próximo e falou sobre alguns planos: “Claro que não vou cantar para sempre. É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?”, disse ela, antes de afirmar que deve "desistir" daqui a cinco ou seis anos e tentar entrar no universo da atuação.