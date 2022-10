Anitta planeja se aposentar da música e pensa em nova área de trabalho

Anitta revelou planos de se aposentar em entrevista à The Wall Street Journal Magazine e contou o que deseja fazer no futuro

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 13h43

Anitta (29) revelou que pretende se aposentar da música em um futuro próximo. Em entrevista na revista The Wall Street Journal Magazine (WSJ), ela deu foi questionada se pretende cantar para sempre e decidiu negar. A estrela contou que deseja seguir o caminho da atuação no futuro.

“Claro que não vou [cantar para sempre]. É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?”, disse ela para a revista.

Perguntada a respeito da manutenção de sua carreira na música, ela afirmou que deve "desistir" daqui a cinco ou seis anos e tentar entrar no universo da atuação.

Alcance Global de Anitta

A WSJ ressaltou que Anitta começou a carreira nas favelas do Rio de Janeiro e se tornou uma superstar brasileira com sua música que mistura ritmos brasileiros e latinos. Com o álbum trilíngue Versions of Me e o hit Envolver, ela invadiu o mercado americano e expandiu seu alcance a nível global.

"Agora, ela canta em cinco idiomas diferentes, fazendo sucessos em todo o mundo, colaborando com artistas como Madonna, Snoop Dogg e Missy Elliott — além de ter mais de 63 milhões de seguidores no Instagram", disse a revista em um post no Instagram.⁠

Em razão disso, Anitta lembrou durante a entrevista que a indústria musical brasileira não acreditou em seus planos globais. “Eles disseram: ‘Bem, você pode tentar se tornar internacional, mas isso é impossível. Ninguém nunca conseguiu, a última pessoa foi Carmen Miranda'", contou."Impossível? Esta palavra só me faz querer ir em frente”, complementou.

