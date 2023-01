Angelina Jolie teria sido vista em suposto encontro com ator 21 anos mais novo

Atriz Angelina Jolie, de 47 anos de idade, pode estar vivendo romance com ator de 26 anos de idade

Estaria a atriz Angelina Jolie (47) vivendo um affair? A famosa defensora dos direitos humanos foi vista em um possível encontro com o ator Paul Mescal (26), em Londres. Segundo o Page Six, sua amizade é “improvável”.

O possível casal foi flagrado por um fã. Angelina e Paul estavam acompanhados de Shiloh (16), filha da atriz, fruto de seu relacionamento com o ator Brad Pitt. Antes do café, as duas prestigiaram Mescal em sua peça “Uma Rua Chamada Pecado”, em cartaz na capital inglesa.

Paul Mescal é famoso por sua atuação na série “Normal People”, e já viveu um romance com a cantora Phoebe Bridges. Em dezembro de 2022, a famosa teria dado indícios de que o noivado entre os dois teria acabado.

“Angelina Jolie viu ‘Uma Rua Chamada Pecado’ ontem e foi tomar um café no café do teatro! Sua filha estava lá também”, escreveu o fã que flagrou a atriz junto de Paul, em sua publicação.

Angelina Jolie edhe Paul Mescal ‘i sapo beqar’ shijojne nje takim me kafe #Lifestyle, Angelina, Angelina Jolie, beqar, Brad Pitt, dailymail, edhe, Jolie, kafe, Mescal, një, Paul, Paul Mescal, sapo, shijojne, takim, tvshowbiz https://t.co/exBChaPevUpic.twitter.com/bEp5QPcFtr — Lajme Live (@lajmelive) January 3, 2023

Angelina Jolie faz visita surpresa a deslocados na Ucrânia

A ativista Angelina Jolie, esteve em uma missão humanitária enviada do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, fez uma visita surpresa a Lviv, no oeste da Ucrânia, em março, onde foi vista conversando com vários deslocados. Durante a visita, a atriz conversou com ucranianos que fugiram das zonas de combate e com pessoas que prestam apoio psicológica na estação de Lviv. Além de oferecer um apoio as crianças que estavam no local.