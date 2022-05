Angelina Jolie faz visita surpresa a deslocados na Ucrânia

Angelina Jolie está na Ucrânia em missão humanitária e faz visita a crianças deslocadas em Lviv

André Luiz Freitas Publicado em 02/05/2022, às 13h24

A ativista Angelina Jolie (46), está em uma missão humanitária enviada do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, fez uma visita surpresa a Lviv, no oeste da Ucrânia, no último final de semana, 30, onde foi vista conversando com vários deslocados.

Durante a visita, a atriz conversou com ucranianos que fugiram das zonas de combate e com pessoas que prestam apoio psicológica na estação de Lviv. Além de oferecer um apoio as crianças que estavam no local.

"Para nós, esta visita foi uma surpresa", escreveu o governador da região, Maxim Kozytski, no Telegram, rede social na qual também compartilhou fotos e vídeos da atriz brincando com as crianças e com os voluntários. "Elas devem estar em choque. Sei como o trauma afeta as crianças, mas sei que tem gente mostrando quanto elas são importantes, quanto a voz delas importa", disse ela.

angelina jolie chegou essa manhã em Lviv, na ucrânia, e visitou crianças feridas evacuadas de donetsk oblast pic.twitter.com/3pveESRbVD — portal angelina jolie (@jolieportal) April 30, 2022

A guerra entre Rússia e Ucrânia entrou hoje em seu 66º dia — as Nações Unidas estimam que mais de 12,7 milhões de pessoas tenham abandonado suas casas nos últimos meses, o que equivalente 30% da população da Ucrânia antes da guerra.