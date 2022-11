Angélica faz homenagem de aniversário nostálgica para Eliana: “Minha sagitariana favorita”

Angélica parabeniza Eliana pelos seus 50 anos com uma homenagem cheia de nostalgia e momentos marcantes para a televisão brasileira

A apresentadora Eliana está completando 50 anos de idade nesta terça-feira, dia 22, e além de ser um grande exemplo de beleza na maturidade, ela também colecionou amigos importantes durante a sua carreira, que começou com apenas 18 anos de idade. E Angélica (48) é uma dessas amigas, que fez questão de transformar os boatos e falsas intrigas, criadas pelo público e pela mídia, em uma amizade linda.

A esposa de Luciano Huck fez uma homenagem de aniversário cheia de nostalgia e momentos colecionáveis para Eliana. “Hoje é o dia DELA, da minha sagitariana favorita! Amiga @eliana, te desejo tudo de bom nesse mundo todinho! Você é uma mulher de muita luz! Que sua nova fase seja banhada de muito amor, saúde, felicidade e alegria. Feliz aniversário Li!”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação, que acompanhava um vídeo e fotos das apresentadoras durante os anos 90, e também ao lado de Xuxa Meneghel (59), formando o trio de apresentadoras que marcou a televisão brasileira.

Nos comentários, os fãs expressaram muito carinho e felicidade por saber que essa amizade continua intacta: “Xuxa, Angélica e Eliana, patronas da infância dos baixinhos 80, 90,2000", escreveu um seguidor. “Amizade linda que tinha tudo pra dar errado, e vcs provaram que o que importa é o amor ! Felicidades e MUITA saúde, às 3 loiras mais queridas do Brasil”, disse outra seguidora. “Cara surreal isso, vocês não sabem como é importante ver vocês unidas. A mensagem que isso traz pra gente, nós crescemos acompanhando vocês”, completou mais um fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Eliana prepara chá de bebê especial para Viih Tube e Eliezer

Nesta segunda-feira, 21, Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao mostrar que recebeu a visita de Eliana em sua casa. E além de surpreender o casal levando a avó de Eliezer, que mora em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para as gravações em São Paulo, a apresentadora também preparou um chá de bebê especial para os papais de primeira viagem.

A apresentadora mostrou os detalhes da decoração da festa nos seus stories, e o casal pareceu encantado com a surpresa feita durante a gravação do programa da loira. A influenciadora Viih Tube agradeceu por tudo nas redes sociais: “Sério, a Eliana e a equipe dela fazem tudo com muito AMOR! Muita dedicação, criatividade e cuidado. Eu estou sem PALAVRAS! Por isso que ela é tão grande. Porque a humildade dela, a simpatia…toda a minha família ficou encantada!”, escreveu a influencer.

Viih Tube e Eliezer ganham chá de bebê da Eliana - Instagram

Viih Tube e Eliezer ganham chá de bebê da Eliana - Instagram