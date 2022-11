Eliana se encontra com os futuros papais Viih Tube e Eliezer para gravação de programa

Os futuros pais da menina Lua, Viih Tube e Eliezer receberam Eliana em sua casa para a gravação de novo programa

Nesta segunda-feira, 21, Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao mostrar que recebeu a visita de Eliana em sua casa!

Para a gravação de um episódio do programa da apresentadora do SBT, os papais de primeira viagem Viih e Eliezer abriram as portas de casa para a gravação.

A youtuber compartilhou em seu Instagram um vídeo ao lado de Eliana e Eliezer, e ainda publicou uma foto ao lado da apresentadora e de sua mãe.

E as surpresas não pararam por aí! Eliana levou a avó de Eliezer, que mora em Volta Redonda no Rio de Janeiro, para as gravações em São Paulo.

“Gente, esse casal vai dar o que falar”, comentou Eliana nos stories de Viih sobre a participação dos ex-BBBs em seu programa.

Reprodução: Instagram

Lua!

Na semana passada, Viih Tube compartilhou com seus seguidores que sentiu a filha Lua "chutar" na barriga pela primeira vez.

"Pra semana que eu tô, ainda faltava muito, pelo prazo da médica, para eu ver a Lua mexer. Eu só sinto. Mas hoje comecei a ver chutinhos bem pequenos e comecei a gravar e peguei só esse, mas antes disso, vi tão claramente...", contou.