Andressa Suita posta foto da infância e surpreende pela semelhança com os filhos

Andressa Suita abre álbum de fotos da infância e questiona semelhança: "Mais parecida com Gabriel ou com Samuel?

Andressa Suita (35_ acordou nostálgica nesta quarta-feira, 22. Esposa de Gusttavo Lima (33), a modelo abriu o álbum de fotos de sua infância e compartilhou um dos registros, deixando os seguidores chocados pela semelhança com os filhos, Gabriel (5) e Samuel (4), fruto do relacionamento com o cantor sertanejo.

No registro fofo, Andressa aparece com vestido branco de cetim e tule, com direito a manga bufante, saia volumosa e muitos acessórios. Gargantilha e luvinha de renda fizeram parte da produção, além de um laço na cabeça e um cinto cor de rosa na cintura. O cabelo aparece bem curtinho com uma franja no tom natural da ex-Fazenda, um loiro escuro.

Na legenda do stories, a modelo questionou a semelhança com os herdeiros: “Mais parecida com o Gabriel ou com o Samuel?”, perguntou para os seguidores com um emoji apaixonado.

Andressa Suita na infância - Reprodução/Instagram

Em seguida, Andressa publicou um registro em que os meninos aparecem prontos para uma aula de Jiu Jitsu, na academia de casa. Recentemente, a mamãe coruja revelou que os pequenos começaram as aulas com uma publicação no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Sem sutiã, Andressa Suita deixa blazer aberto e escandaliza: ''Perfeita''

No início do mês, Andressa Suita caprichou na produção para celebrar o Dia das Mulheres. A modelo parou o Instagram ao publicar um clique toda produzida sensualizando e dando um show de beleza em um corredor de hotel. Para a ocasião ela apostou em um look preto luxuoso nem um pouco básico, sem sutiã e com destaque para o decote ousado.

Andressa inspirou: "Vista-se de si mesma e seja quem você quer ser… Mulheres fortes, resistentes e persistentes! Feliz dia Internacional da Mulher", a mulher de Gusttavo Lima escreveu na legenda da publicação que angariou uma chuva de comentários positivos: "Perfeita", definiram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.