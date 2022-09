Andressa Ferreira choca ao mostrar fotos do início do relacionamento com Thammy Miranda

Esposa de Thammy Miranda relembrou cliques do começo da relação e impressionou com aparência diferente deles

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 12h16

A esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, aproveitou o clima de tbt nesta quinta-feira, 29, e resgatou uma série de fotos de seu relacionamento com o pai de seu filho, Bento.

Nos registros relembrados pela modelo, ela e o esposo apareceram com a aparência um pouco diferente da atual. Mais jovens e sem alguns procedimentos que já realizaram, eles mostraram como mudaram ao longo dos anos.

"TBT só das antigas! Não importa onde, quando e nem mesmo quem me questione, seja qual for a situação, eu escolheria estar com você 1 milhão de vezes! Daqui 2 meses, completamos 9 anos de uma história de amor, reviveria tudo novamente com você", disse Andressa Ferreira.

Nos comentários, Thammy Miranda até brincou com sua mudança de aparência. "Da época que eu tinha cabelo! Te amo", escreveu o filho de Gretchen.

Recentemente, a influenciadora não aguentou e acabou rebatendo a um questionamento sobre o esposo fazer xixi em pé ou sentado.

Andressa Ferreira revela susto ao perder o filho em sua mansão

Nas últimas semanas, a modelo Andressa Ferreira contou que seu coração foi parar na boca ao perder o filho, Bento, de dois anos, em sua mansão. Em seus stories, ela deu detalhes do episódio assustador, mas ao mesmo tempo engraçado.

Em outro momento, a famosa se mostrou irritada ao receber críticas sobre o menino. Na ocasião, ela foi questionada sobre a aparência do herdeiro. Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo ficou indignada com o comentário sobre a aparência de Bento.

"EU ESTOU CANSADA DESSE TIPO DE COMENTÁRIO, CANSADA DESSE TIPO DE JULGAMENTO", exclamou ela em letras garrafais.

