Andressa Ferreira rebate pergunta sobre como Thammy Miranda faz xixi: ''Temos uma fiscal''

Esposa de Thammy Miranda foi questionada se o esposo faz xixi em pé ou sentado e rebateu com resposta afiada

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 14h05

A esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, abriu mais uma caixinha de perguntas em sua rede social e acabou recebendo questionamentos não muito agradáveis. Neste domingo, 18, ela resolveu rebater a um deles e não ficou quieta.

Em seus stories, a modelo deu uma resposta direta para uma internauta que questionou se o filho de Gretchenfazia xixi em pé ou sentado.

"Ora ora, agora temos uma fiscal do xixi...", debochou a influenciadora. "Mulher, se preserve. Vai lavar uma louça", disparou Andressa Ferreira.

No final de 2019, Thammy Miranda revelou que tirou seu útero e órgãos femininos. Na época, ele revelou que retirou tudo e que não há mais nada.

Nos últimos dias, Andressa Ferreira foi questionada se já perdeu o filho em sua grande casa. Segundo ela, o susto de não encontrá-lo na mansão aconteceu algumas vezes e explicou como se sente com a situação recorrente.

Indignada, Andressa Ferreira desabafa sobre críticas ao filho

Recentemente, Andressa Ferreira se mostrou irritada ao receber críticas sobre o filho. Na ocasião, ela foi questionada sobre a aparência de Bento.

Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta, opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo ficou indignada com o comentário sobre a aparência do menino.

"EU ESTOU CANSADA DESSE TIPO DE COMENTÁRIO, CANSADA DESSE TIPO DE JULGAMENTO", exclamou ela em letras garrafais.

Ainda nos últimos meses, Andressa Ferreira rebateu críticas sobre ter uma aparência "montada". Na ocasião, definiram seu visual como "bizarro" e ela se defendeu alegando que tudo seu é natural, inclusive os dentes.

"Bizarro eu falar a verdade? Bizarro é você afirmando mentiras que você não sabe. Mas muito obrigada porque isso é um elogio pra mim! Porque eu não tenho lipo, é esforço diário e dieta, não tenho e nem gosto de mega hair, meu cabelo é natural e demorou tempo pra ser transformado!".

