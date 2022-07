André Luiz Frambach publica cliques românticos com Larissa Manoela em show

O ator André Luiz Frambach curtiu o show Numanice na companhia da namorada, Larissa Manoela, e outros famosos

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 13h01

Nesta sexta-feira, 22, André Luiz Frambach (25) abriu um álbum de fotos da gravação do DVD do Numanice 2 de Ludmilla no Rio de Janeiro.

Acompanhando da namorada, Larissa Manoela (21), o ator exibiu momentos com a amada e dividiu cliques com outros atores da novela Cara e Coragem.

Nos registros com a amada, ele não escondeu o seu amor ao dar um beijinho no canto da boca. Em outras imagens, ele aparece ao lado de Taís Araujo e Paulo Lessa.

"Noite de Numanice!! Pessoas muito especiais, surpresas maravilhosas", escreveu o artista na legenda da publicação.

Lari fez questão de comentar a publicação do mozão. "Foi delícia demais", disse ela.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

LARISSA MANOELA CURTE ESPETÁCULO COM O NAMORADO E A AFILHADA

Larissa Manoela compartilhou em suas redes sociais algumas fotos de um passeio muito especial que fez ao lado do namorado, o ator André Luiz Frambach, e da afilhada, Antonella, e outros amigos. Eles assistiram ao Pixar In Concert, espetáculo com várias músicas da Disney, e ao publicar os cliques em seu perfil no Instagram, a atriz confessou que ficou muito feliz em emocionada com as apresentações.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!