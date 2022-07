Larissa Manoela assiste espetáculo ao lado do namorado e da afilhada: "Foi lindo"

A atriz Larissa Manoela prestigiou o espetáculo 'Pixar In Concert' ao lado de André Luiz Frambach e da afilhada

Larissa Manoela (21) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos de um passeio muito especial que fez ao lado do namorado, o ator André Luiz Frambach (25), e da afilhada, Antonella, e outros amigos.

Eles assistiram ao Pixar In Concert, espetáculo com várias músicas da Disney, e ao publicar os cliques em seu perfil no Instagram, a atriz confessou que ficou muito feliz em emocionada com as apresentações.

"Dindinha ON. Levei as pequenas (eu inclusive) pra assistir PIXAR IN CONCERT da @aventurateatros Foi lindo, emocionante, divertido e muito especial", afirmou a artista, que atualmente está no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo.

Mais cedo, Larissa e André trocaram declarações ao compartilharem outros momentos do espetáculo no Stories do Instagram. A artista compartilhou um vídeo do namorado no concerto e declarou: "E eu que achei uma pessoa que ama tanto quanto eu todos os desenhos da Disney", disse ela. O ator respondeu em seus stories dizendo: "Quando é pra ser... é! Não tem jeito. Disneymaniacos juntos."

Confira as fotos do passeio de Larissa Manoela com o namorado e a afilhada:

