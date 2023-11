André Luiz Frambach posa na praia e Larissa Manoela se derrete: "Só você!"

Durante passeio pela praia, André Luiz Frambach posa em vista maravilhosa para seus seguidores e recebe elogios de sua noiva, Larissa Manoela; veja!

No último fim de semana, o casal de atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach aproveitaram seu tempo livre para curtir a praia juntinhos. E nesta quinta-feira, 23, o artista, que está em cartaz pelo Brasil com a peça de teatro 'O Amor Passou Por Aqui', abriu novamente o álbum de fotos deste fim de semana.

De shorts e regata confortáveis para curtir o dia, André posou em frente a uma vista paradisíaca, com visão para a imensidão do mar azul. Com um sorrisão no rosto, ele apostou em uma legenda animada ao compartilhar as fotos com seus seguidores do Instagram.

"Olho aberto pra vida e pra tudo de lindo que ela nos traz, inclusive para as adversidades, importante estarmos atentos, mas sempre motivados a sermos a nossa melhor versão!", escreveu ele. E Larissa Manoela logo se derreteu pelos cliques nos comentários. "Meu futuro maridooooo", "Mais linda que essa vista só você mesmo", "Te amo, te amo, te amo", declarou ela.

Confira a publicação:

Larissa Manoela recebe declaração de André Luiz Frambach

No último dia 18, André Luiz Frambach fez um gesto muito fofo para sua noiva, Larissa Manoela. A atriz, que foi prestigiar o seu amado na peça 'O Amor Passou Aqui',recebeu uma declaração especial direto do palco ao fim da apresentação.

Além de compartilhar o momento em seus stories no Instagram, ela se derreteu pelo amado em um texto. No palco, André agradece familiares presentes, e reserva um tempo para falar de Larissa. "Queria agradecer especialmente a mulher da minha vida e para minha vida, que, infelizmente ou felizmente, estamos sempre trabalhado".

"Então, são raros os momentos que a gente consegue estar perto. Mas a gente está sempre conectado e se prestigiando, mesmo de longe. Queria dizer que eu te amo, agradecer muito. Eu sou mais homem e mais feliz por causa de você", diz o ator, emocionado.

Ao compartilhar o momento, a atriz escreveu: "Você é um ser humano maravilhoso, de um coração enorme, caráter ímpar! O homem que sempre sonhei em ter ao meu lado. Te amo e te admiro muito por tudo que é e representa. Tenho muito orgulho de crescer ao seu lado, de evoluir e de buscar ser sempre uma pessoa e profissional melhor".

"Você encanta e carrega um talento absurdo que é de brilhar os olhos de quem te assiste. Siga seu caminho sempre com muito amor e luz! Estarei sempre para te aplaudir, mesmo que às vezes de longe. E que bom que hoje pude estar presente! Nossa conexão é única. Te amo absurdos", concluiu Larissa.