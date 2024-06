Ana Hickmann revela como foi o primeiro beijo com Edu Guedes

Apaixonada novamente, a apresentadora Ana Hickmann revelou um detalhe sobre como foi o primeiro beijo com seu namorado, Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu ao revelar uma curiosidade do seu namoro com o apresentador Edu Guedes. Os dois acabam de anunciar que vão morar juntos apenas alguns meses após o início do relacionamento e ela relembrou como foi o primeiro beijo.

Ao responder perguntas nas redes sociais, a loira contou que o beijo foi roubado por ela. "Ele foi me dar um beijo de tchau e eu virei o rosto e roubei um beijo. Foi um beijo roubado", disse ela.

Os dois também contaram que o affair começou em janeiro de 2024 e que a música deles é A flor e o beija-flor, de Marília Mendonça. Quando foram questionados sobre o que mais gostam de fazer juntos, eles responderam: "A gente cozinha bastante para a família, para os filhos. Também estamos gostando muito de viajar".

Por fim, Edu contou que é ele quem presta mais atenção aos detalhes no dia a dia. "De vez em quando está acontecendo algo e eu falo: 'olha o que está acontecendo ali, Ana", afirmou ele. E ela completou: "Visão periférica".

View this post on Instagram A post shared by Ana Hickmann (@ahickmann)

O desabafo de Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann desabafou nas redes sociais ao ver comentários sobre o seu corpo. Nos últimos dias, os fãs e jornalistas começaram a questionar as novas curvas do corpo dela e até levantaram rumores sobre uma suposta gravidez. Porém, ela negou que esteja grávida. Com isso, a estrela fez um desabafo sobre a pressão estética para estar sempre magra.

Em um post no Instagram, ela contou que sempre precisou manter um peso certo porque era modelo, mas decidiu ter mais liberdade física. "Durante a minha carreira de modelo, eu tive que manter um padrão de peso e medidas. Depois, isso já não era necessário. O que importava era a minha saúde, mas eu continuei sendo pressionada e cobrada em relação ao meu corpo. Agora que eu achei que finalmente teria a liberdade de viver a minha vida, buscar saúde e plenitude, esbarro com comentários e títulos como esses do vídeo: “Será que ela está grávida?”, “Nossa, como ela engordou”, “Está caidinha”", disse ela.

E completou: "Isso tudo é muito ruim. Não tenho a liberdade de estar como eu quero, porque eu me permiti estar assim. Preciso justificar e ler as pessoas falando de algo que não deveria ser assunto público. Muitas mulheres sofrem diariamente com essa cobrança. Se privam de vestir o que querem, de irem à praia, de serem elas mesmas. Isso tem que acabar. RESPEITEM NOSSO CORPOS. RESPEITEM AS MULHERES!!!!".