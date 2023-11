Ana Hickmann decidiu romper com o marido? Equipe da apresentadora se pronunciou

Caso de violência doméstica envolvendo Ana Hickmann aconteceu no último sábado, 11

O caso de violência doméstica sofrido por Ana Hickmann (42) gerou bastante preocupação nos fãs da apresentadora, que passaram a disparar uma série de críticas ao empresário Alexandre Correa (52). Desde então, muitas pessoas acreditam que a famosa deve pedir divórcio do marido.

Em meio às especulações, a assessoria da loira entrou em contato com a CARAS Brasil e negou que Ana Hickmann tenha pedido a separação do marido. Segundo o comunicado, a informação não é segura. "Essa informação não é oficial. Desconhecemos a fonte".

O boato referente à intimidade de Ana e Marcelo começou a circular após o site F5, do jornal Folha de São Paulo, revelar que a situação de violência foi o estopim para o rompimento do casamento.

Leia também: É verdade que a Ana Hickmann foi agredida pelo marido? Entenda versões

Vale destacar que a separação do casal seria um processo longo e bastante complicado, visto que Alexandre era o responsável por cuidar dos negócios da família — que, de acordo com a revista Forbes, rendem uma fortuna estimada em R$ 150 milhões.

ANA HICKMANN FEZ PRONUNCIAMENTO EMOCIONANTE

Discreta e reclusa desde que foi agredida fisicamente pelo marido, a apresentadora Ana Hickmann usou seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 15, para conversar com os fãs. Na posatagem, ela comentou sobre ter ficado afastada da internet por alguns dias.

"Oi gente, passando aqui… Eu sei que estou ausente há bastante tempo, mas eu acho que os motivos todo mundo entende, né? Mas eu estou passando aqui para dizer que agora, pela primeira vez, eu estou olhando um pouco mais as redes sociais porque eu me afastei, não conseguia olhar as notícias, eu não conseguia olhar nada… Porque tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que estava machucando”, disse ela.

Em outro trecho, ela também comentou sobre ser uma mulher forte e está buscando formas de se restabelecer. Segundo a loira, seu filho, Alezinho (9), seria a fonte de inspiração para conseguir vencer suas batalhas pessoais.

"Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma batalhadora, uma guerreira, e não é agora que eu vou parar. Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais fortes. Eu sou mulher, eu sou mãe, e isso para mim nunca vai mudar. Tenho muito orgulho, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade. Obrigada mais uma vez. Eu prometo que, daqui para a frente, eu vou postar mais coisas, e mostrar um pouco mais da minha rotina. Eu estava precisando desse espaço”, afirmou.