Amizade! Leticia Spiller homenageia o ex, Marcello Novaes: ''Aprendemos um com o outro''

Ator Marcello Novaes completa mais um ano de vida e recebe linda declaração da mãe de seu filho, a atriz Leticia Spiller

No domingo, 13, comemorado Dia dos Pais, Marcello Novaes completou mais um ano de vida e recebeu uma linda declaração de sua ex-mulher, a atriz Leticia Spiller, nas redes sociais!

Celebrando a chegada de seus 61 anos, a mãe de um de seus filhos, Pedro Novaes, fez questão de prestar homenagem ao artista, ressaltando a linda amizade que construíram mesmo separados.

"Esse cara… O aniversário é seu, mas o presente é nosso sempre. Que orgulho desse pai que você é, que alegria ser da sua companhia! Tanto aprendemos um com o outro! Você é fortaleza, amizade, parceria, é somar, é puro amor verdadeiro. Obrigado meu amor! Que você receba em dobro essa felicidade, esse amor sempre, sempre, sempre", disse Spiller ao legendar a publicação em seu Instagram.

Vale lembrar que Marcello Novaes e Leticia Spiller tiveram um relacionamento de 11 anos e desde o término, mantém uma relação saudável. Os seguidores não deixaram de destacar a maturidade do ex-casal nos comentários.

