Amaury Jr. rebate críticas à CARAS: 'Modificou a sociedade'

Em entrevista à CARAS Brasil durante festa de 30 anos da revista, Amaury Jr. refletiu sobre trajetória com o veículo

Amaury Jr. marcou presença na festa de 30 anos da CARAS ao lado da esposa, Celina Ferreira, na noite da última segunda-feira, 4, no Teatro B 23, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil durante o evento, o apresentador refletiu sobre trajetória com a revista e rebateu críticas à CARAS: "Modificou a sociedade".

"Às vezes, as pessoas têm a ousadia de, de repente, falar que o editorial da CARAS não é sério. Eu acompanhei a revista desde o começo, há 30 anos. A revista modificou a sociedade brasileira", declarou Amaury Jr. durante a festa de 30 anos da CARAS."Não digo a sociedade de uma forma total, digo aqueles que gostam de uma grande badalação".

"A CARAS entrou e o Brasil ficou depois e antes de CARAS. É isso, acho que a revista fez coisas maravilhosas, festas incríveis, ilhas, castelos, vocês querem algo mais bacana para o nosso entretenimento e abstração? A CARAS é o máximo e que continue mais 30 anos. Feliz aniversário!", acrescentou o apresentador.

Entrevistado pela modelo Fernanda Motta durante a festa de 30 anos da CARAS, Amaury Jr. aproveitou para falar sobre o trabalho com a colega: "A Fernanda Motta é uma das peças fundamentais de atração no meu programa. Nós temos esse tipo de sinergia que é legal. Hoje, estou sendo entrevistado por você".

Na noite da última segunda-feira, 4, a CARAS Brasil celebrou 30 anos com uma megafesta repleta de celebridades. O evento contou com um show exclusivo da cantora Daniela Mercury para um seleto grupo de 400 convidados, incluindo personalidades que contribuíram para tornar a publicação referência em seu segmento. Entre os convidados para a festa estavam Ticiane Pinheiro, Nívea Maria, Lucy Alves, João Assunção, Fernanda Motta, Bianca Rinaldi, Cid Moreira, Christiane Torloni, Now United e Adriane Galisteu.