Henrique Fogaça entrega relação entre gastronomia e moda: 'Estilo diversificado'

Henrique Fogaça esteve presente na festa de 30 anos da revista CARAS na última segunda-feira, 4, e falou sobre a escolha de seu look

Henrique Fogaça (49) falou sobre a relação entre gastronomia e moda. O chef de cozinha esteve presente na festa de 30 anos da revista CARAS na última segunda-feira, 4, e contou como foi feita a escolha do look para o evento. "Estilo diversificado".

"Eu pensei de última hora, que eu vim com a cabeça com um monte de coisa... Olhei o que eu tinha, gosto de ficar à vontade, sem ser muito formal", afirmou Henrique Fogaça, que escolheu uma camisa polo e uma calça para o evento, que tinha como dress code esporte fino na cor branca.

"Eu tenho um estilo bem diversificado, porque transito entre o rock, a tatuagem, o esporte, a gastronomia e um pouco da moda. Então eu procuro me vestir, principalmente para ficar à vontade, não ficar uma coisa muito engessada", disparou ele. "Tenho uma figurinista no MasterChef e eu dou sugestões de coisas que eu gosto e a gente vai escolhendo juntos", completou. "E eu gosto daquele estilo meio Peaky Blinders, com a boina, terno, colete, gravata... é bem a minha cara."

30 ANOS DA REVISTA CARAS

A Revista CARAS comemorou seu aniversário 30 anos com um show exclusivo da cantora Daniela Mercury para um grupo de 400 convidados, incluindo personalidades que contribuíram para tornar a publicação referência em seu segmento.

Entre as personalidades que foram recepcionados em um red carpet estavam nomes como, Ticiane Pinheiro, João Assunção, Fernanda Motta e Bianca Rinaldi. Todos foram recebidos no Teatro B32, na Zona Sul de São Paulo.

Ticiane já foi mais 'ousada' na escolha do look. Ela usou um vestido, de modelo sem alça, mas com volume por ser todo de plumas. "A minha stylist produziu esse look, eu achei divertido para estar aqui", explicou a apresentadora, que contou como é sua rotina quando o assunto é moda. A artista recebe a ajuda de uma stylist para ocasiões especiais e para o Hoje em Dia. "Mas na minha vida pessoal eu me visto do jeito que gosto, mais jeans, camiseta, tênis..."