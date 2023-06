Henrique Fogaça é mordido por animal e precisa ir para hospital: ‘Pode matar’

Chef de cozinha Henrique Fogaça é levado para hospital após ser mordido por animal perigoso

Na manhã desta terça-feira, 20, o chef de cozinha e jurado do programa Masterchef, Henrique Fogaça, levou um baita susto! O cozinheiro deu entrada no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira, localizado na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, após ser mordido por uma quati, enquanto alimentava o animal com uma banana.

“Bom dia. Na próxima vez vou dar a banana no garfo ou na colher. Tomei uma mordida de um quati, cuja dieta consiste em frutas, aves, insetos, ratos, vermes, larvas, cobras, minhocas e lixos em geral. Os quatis, apesar de belos, transmitem o vírus da raiva, uma doença que pode até matar. Enfim? Coisas da natureza”, escreveu o chef, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Por conta do incidente, o chef de cozinha, que voltou ao programa consagrado após um afastamento por motivos pessoais, precisou tomar duas vacinas, uma contra a raiva e outra contra o tétano, que são medidas de proteção essenciais perante a possível transmissão do vírus da raiva pelo animal.

Por que Henrique Fogaça saiu do Masterchef? Famoso vai retornar para reality

Após alguns meses fora do Masterchef Brasil, Henrique Fogaça está de volta ao reality show da Band. A novidade foi confirmada pelo próprio chef de cozinha, que recebeu mensagens de carinho dos fãs da competição. "Começaram os trabalhos. Em breve, a nova temporada do MasterChef Profissionais", escreveu ele na legenda da postagem, o qual aparece nos estúdios de gravação do programa. Henrique deixou o time de jurados do Masterchef no início deste ano, causando especulações entre os internautas. Na época, o cozinheiro, que estava desde as primeiras temporadas da atração, justificou que seria por "motivos pessoais". Segundo a coluna Tela Plana, da revista Veja, o real motivo da despedida de Fogaça seria exaustão. Ele estaria disposto a ter mais tempo livre ao lado da família, principalmente com sua filha, Olivia.