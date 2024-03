Altura do filho de Debora Bloch rouba a cena em nova foto

Ele é muito alto! Filho de Debora Bloch chama atenção por causa do seu tamanho em foto com os amigos nas redes sociais

A atriz Debora Bloch curtiu um passeio especial ao lado da família e dos amigos no último final de semana e um detalhe roubou a cena. Ela mostrou uma foto rara ao lado do filho caçula, Hugo Anquier, de 27 anos, fruto do antigo casamento com o chef de cozinha Olivier Anquier. Então, a altura do rapaz chamou a atenção.

Hugo mostrou que é bem alto em comparação com sua família e os amigos. O tamanho dele se destacou na foto compartilhada por sua mãe.

Vale lembrar que Hugo é designer de games e mora na França. Ele estudou no exterior e segue sua carreira longe da mídia. Além dele, Debora também é mãe de Julia Anquier, que tem 31 anos.

Debora Bloch faz rara aparição com o marido

A atriz Debora Bloch foi curtir suas merecidas férias na Itália com uma companhia especial. Ela contou com a presença do seu marido, o produtor português João Nuno Martins, durante os dias de descanso e compartilhou uma foto inédita do casal.

Os dois vivem uma vida discreta e longe da mídia desde que se casaram em 2019, sendo que se conheceram em 2018. Eles fazem raras aparições juntos e preferem manter os momentos juntos apenas para eles. Porém, de tempos em tempos, ela abre exceções e mostra fotos do casal.

Desta vez, Debora e João Nuno apareceram abraçados durante o passeio em uma região com muitas árvores em um lindo dia de sol. Atualmente, eles vivem entre o Brasil e Portugal.