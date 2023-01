Alok é criticado por fazer doações para outros países fora o Brasil

Dj Alok desagradou parte dos fãs ao doar quantia para países da África e Ásia

Por essa o cantor Alok não esperava. Ele vem sendo criticado por parte de seus fãs por fazer doações em dinheiro para pessoas necessitadas fora do país. Isso porque eles acreditam que a ajuda deveria ir toda para o Brasil, onde nasceu.

Em conversa com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, ele falou sobre o caso e explicou que a quantia majoritária vai sim para o Brasil e que o dinheiro doado para outros países também é estrangeiro.

“São recursos que vêm de uma parceria com um gamer, de um personagem internacional, então eu precisava voltar recursos para os países de matrizes que também compraram [o jogo]”, disse ele, contando que se envolveu com países com quem já tinha admiração.

“Eu consegui fazer parcerias na África e na Índia, porque já tenho afinidade lá. No Brasil, eu consegui trazer R$ 27 milhões, então é muito mais. Se eu pudesse, traria tudo”, comentou.

Alok fala sobre traição

Em uma caixinha de perguntas, o Dj foi questionado se já havia traído a esposaRomana Novais. Ele, então, respondeu: “Acho que a pessoa, quando está traindo, na minha visão, está traindo a si mesma. Às vezes sinto que, as pessoas, quando elas são traídas, ficam muito mal, não acreditam mais no amor, mas em muitas das vezes a culpa não é delas. No fundo, falta muito diálogo”, refletiu.

“Meu relacionamento com Romana só se sustenta até hoje com precisão, com muito carinho e amor, porque a gente tem muito diálogo. Quando estamos incomodados um com o outro, trocamos ideia, colocamos pra fora, verbalizamos… A questão da traição, por que não termina?”, seguiu o DJ.

“Nunca traí. Quando você está traindo, você quer a posse da pessoa, você não a ama mais, mas você ama a posse dela, não quer que ela esteja com ninguém”, comentou.