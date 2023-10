Alexandre Pato relembrou o câncer da irmã e comentou sobre importância do Outubro Rosa

O jogador de futebol Alexandre Pato compartilhou uma postagem sobre o Outubro Rosa em que relembrava o câncer da irmã Gisele

Nesta terça-feira, 3, Alexandre Pato fez uma postagem em suas redes sociais em que reforçou a importância do Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção do câncer de mama. Em seu Instagram, Pato respostou uma publicação feita em 2018.

Há alguns anos, a irmã do atleta, Gisele Rodrigues descobriu um nódulo nos seios. No vídeo compartilhado pelo jogador na época, ele e os pais ajudavam a irmã a raspar o cabelo, para iniciar a quimioterapia. 6 anos depois, hoje já curada, Gisele e Pato fazem o alerta sobre o câncer de mama.

“Mulheres, não deixem de fazer seus exames, não deixem de se prevenir! Eu e minha família tomamos um susto! Então meu conselho: Façam”, escreveu Pato em 2018 no post em que celebrava e anunciava que a irmã havia vencido a doença.

Em suas redes sociais, Pato também reagiu a uma postagem feita pela irmã. Com uma foto de Gisele cortando seu cabelo, ao lado de uma atual, Pato colocou uma figurinha em que lia-se: “Prevenção é amor”.

Gisele, assim como Pato, também ajuda na conscientização de mulheres para o Outubro Rosa. Dona de uma clínica estética na cidade de Pato Branco, no Paraná, onde a família do atleta mora até hoje. A irmã do jogador iluminou a faixada da clínica com luzes cor de rosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato)

Quem também fez uma publicação sobre o Outubro Rosa foi a influenciadora Rafa Kalimann. A ex-BBB publicou um vídeo posando embaixo do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que estava iluminado de rosa. “Vó Geni, esse vídeo é pra senhora. Pela sua luta, batalha e vitória. Pelo câncer de mama vencido, pelo amor pelo Cristo Redentor”, escreveu na legenda da publicação.

A influenciadora, que viverá uma vilã na próxima novela das 19h, é madrinha de uma fundação de conscientização para a prevenção contra o câncer de mama. “Ter o papel de comunicar, de levar essa mensagem não só nesse mês, mas em todo o ano para conscientizar todas vocês da importância do exame”, comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Venceu!

Na semana passada, Ana Furtado celebrou em suas redes sociais o fim de seu tratamento contra o câncer de mama. A apresentadora surgiu tomando os últimos comprimidos que ingeria para combater a doença.

A esposa do diretor Boninho está curada cinco anos após a retirada do tumor e do tratamento. Para o último comprimido, Ana surgiu ao lado do marido que ficou estático. Após algumas críticas, Ana explicou que Boninho estava muito emocionado e se segurando para não chorar.