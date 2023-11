Alexandre Correa diz que já prestou depoimento: ‘Fui revistado’

Alexandre Correa revela ida a uma delegacia da mulher para prestar depoimento e diz que policiais entraram em seu apartamento

O empresário Alexandre Correa revelou que já foi até a delegacia da mulher em Itu, no interior de São Paulo, para prestar depoimento sobre a investigação de que teria agredido a esposa, a apresentadora Ana Hickmann. A revelação foi feita por ele enquanto se defendia de boatos que circularam pela internet.

Alexandre foi alvo de boatos de que estaria andando armado após uma publicação feita pelo colunista Leo Dias. Porém, ele negou e disse que a polícia revistou o apartamento dele em busca da arma e não encontrou.

"Publicou em seu feed que eu ando armado e com arma sem registro. Mentira! Ontem, quando eu fui na delegacia de Itu prestar meu depoimento, eu fui revistado e não acharam arma; revistaram o meu carro e não acharam arma. E, concomitantemente, enquanto eu prestava o meu depoimento na delegacia da mulher em Itu, a Polícia Civil arrombou meu apartamento aqui em São Paulo a procura de arma e também não achou arma. E tem aí no processo que não foi achado arma de fogo alguma, então a afirmação do jornalista Leo Dias é falsa e criminosa”, declarou.

Empresário pediu o divórcio

Marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Bello Correa entrou com um pedido de divórcio para encerrar o casamento com a apresentadora. As informações são do g1 e foram confirmadas com o advogado que cuida do caso.

Segundo o site, Enio Martins Murad confirmou o pedido após o apartamento do empresário ser vistoriado pela polícia na quinta-feira (23). A decisão foi tomada após os novos desdobramentos do caso.

Também ao g1, a assessoria da apresentadora alegou que não pode se pronunciar porque "todos os processos estão sob segredo de justiça e, por esse motivo, não estamos autorizados a fornecer informações". A equipe da artista ainda alegou que "Ana Hickmann confia na justiça e já prestou todos os esclarecimentos necessários".