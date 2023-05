Alessandra Negrini se joga no forró após o fim das gravações de Travessia

Alessandra Negrini surge dançando e rebolando em um salão ao som de forró para celebrar o fim das gravações da novela Travessia

A atriz Alessandra Negrini já está curtindo o seu período de férias em grande estilo. Após finalizar as gravações da novela Travessia, a estrela foi a um salão de dança para se jogar no ritmo do forró.

Nas redes sociais, a artista mostrou um vídeo dançando com um amigo e seu gingado roubou a cena. “Acabaram as gravações! Agora é nois no baile! Free Alessandra! Esse é meu amigo @magnofestas maior forrozeiro de São Paulo, que me apresentou o forró ainda na faculdade", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Negrini interpretou a personagem Guida na novela Travessia, que chega ao fim nesta sexta-feira, 5.

Alessandra Negrini curte passeio com o filho mais velho, Antonio Benício

De cara lavada, a atriz Alessandra Negrinifoi clicada em um momento raro ao lado do filho, Antonio Benício Negrini, há poucos dias. Ele é fruto do antigo relacionamento da global com o ator e galã Murilo Benício.

A estrela de 52 anos foi flagrada após um almoço com o filho. Aos 26 anos, o rapaz fez recentemente sua estreia na televisão ao lado do pai em Amor de Mãe. A participação foi muito elogiada.

Vale lembrar que Alessandra Negrini também é mãe de Betina Ferreira (18), do seu casamento com o cantor Otto (54). A atriz atualmente está solteira.

