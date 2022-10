Alessandra Negrini exibe novas fotos com o filho mais velho, Antonio Benicio

Alessandra Negrini encanta ao posar junto com o filho mais velho, Antonio Benicio, durante encontro especial

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 21h18

A atriz Alesssandra Negrini agitou as redes sociais ao mostrar novas fotos com seu filho mais velho, o ator Antonio Benicio, fruto do antigo relacionamento com o ator Murilo Benício. Os dois posaram juntos em novas selfies para as redes sociais da mamãe.

Eles fizeram as fotos durante uma refeição em um restaurante neste domingo, 23. “Olha ele aí! Apareceu”, brincou ela na legenda.

A atriz também é mãe de Betina, fruto do relacionamento com o cantor Otto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Alessandra Negrini está no ar na novela Travessia, da Globo

Após 15 anos sem fazer uma novela das nove, a atriz Alessandra Negrini retorna agora na trama de Gloria Perez (73), Travessia. "Eu tô super feliz de fazer essa novela especificamente, então trabalhar com mestres são coisas que marcam sua vida e você nunca nega trabalhar com mestre, depois o Maurinho, um diretor que eu gosto muito", enalteceu Gloria Perez e o diretor de Travessia.

Alessandra Negrini então comentou um pouco de sua personagem Guida, irmã de Vanessa Giácomo (39) na trama, e até o que ela tem de diferente do que lhe estava sendo oferecido nos últimos tempos pela emissora carioca.

"Aí veio a Guida, achei a Guida muito divertida, ela foge um pouco do que a Globo tava acostumada a me dar, aquelas vilãs, eu já tava cansada, não é segredo pra ninguém, aí a Guida é diferente, é personagem da vida real, ela não tem essa boa nem má, ela tem relações muito sólidas, é muito bem estabelecido na novela", explicou o que lhe atraiu no papel.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!