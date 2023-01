Além de Luciano Camargo, veja lista de famosos que também são avós

Filho do cantor Luciano Camargo anunciou que está na espera do primeiro filho com a esposa, Izabella

Luciano Camargo (49) irá se tornar avô pela primeira vez. Seu filho, Nathan Camargo, anunciou que está esperando o primeiro filho neste domingo, 1º, fruto do relacionamento com Izabella Camargo, e alegrou as redes sociais e sua família. Confira a seguir outros famosos que já são avós .

O apresentador Manoel Soares (43) se tornou avô no ano passado. No comando do programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, ele disse nas redes sociais que, antes do nascimento da netinha, acho que faria a linha de um vovô durão, mas que descobriu ser coruja e muito babão pela bebê.

A socialite Narcisa Tamborindeguy (56) se tornou avó há três anos. Sua filha, Catharina Johannpeter, deu à luz um menininho chamado Bento. Na época da gravidez, a ex-Mulheres Ricas compartilhava cliques da gestação de sua filha, sempre acompanhada do pai do bebê, Luis Felipe Pereira da Silva.

Daniela Mercury (57) se tornou avó no ano de 2009, quando nasceu Clarisse, filha de seu primogênito, Gabriel. Em 2018, ela ganhou uma nova netinha, Mel, que nasceu em abril daquele ano. Ela é filha de Giovanna.

A cantora Preta Gil (48) também integra a lista de celebridades que são avós. Ela ganhou sua primeira netinha no ano de 2015, quando seu filho único, Francisco Gil, se tornou pai. Em entrevista à colunista Marina Caruso, do jornal O Globo, ela contou que sua neta se chama Sol de Maria, e brincou que a ama "até mais do que filho".

O ator consagrado dos teatros e da televisão, Caco Ciocler (51) se tornou avô no ano de 2018. Seu filho, Bruno, virou pai da pequena Elis. Na época, ele revelou a novidade compartilhando uma foto para comemorar o Dia dos Pais, ao lado do filho, da neta e de seu pai.

A atriz Claudia Ohana (59) foi avó bem jovem, e atualmente já tem dois netinhos. Aos 42 anos, ela virou avó de Martin, que hoje já tem 17 anos. Agora, ela também é avó de Arto, de 10 anos. No aniversário do caçula, ela brincou sobre seu nome e sua profissão. "Nasceu no dia do ator, filho de ator, neto de atriz só poderia se chamar Arto!".

Internacionalmente, a cantora e compositora Sia (47) também se tornou avó há três anos. Em entrevista para a Apple Music, ela contou que um dos filhos que adotou possuía dois filhos. Na conversa, ela disse estar feliz e horrorizada com a responsabilidade. "Meu filho mais novo teve dois bebês. Estou imediatamente horrorizada. Não, estou legal. Eles me chamam de Nana", disse, na época. No entanto, ela não revelou o nome do filho nem dos netos.

Além dela, o ator e humorista Jim Carrey (60) já revelou ser avô há algum tempo. O protagonista do filme O Show de Truman contou, há 12 anos, que havia se tornado avô de Jackson Riley Santana, filho de sua única filha, Jane Erin Carrey.

O ANÚNCIO DE NATHAN CAMARGO

O filho do cantor sertanejo contou a novidade por meio de um post nas redes sociais. Na foto, ele surgiu dando um beijo na barriga da amada. Izabella comemorou a gestação na legenda do post especial. “O melhor presente que Deus poderia nos enviar! Obrigada Papai do Céu por nos honrar a cada segundo! Que venha com muita saúde nosso Camarguinho(a) aquentado pelo nosso amor!”, escreveu.

Nathan Camargo e Izabella Camargo renovaram os votos de casamento em junho de 2022. Os dois se casaram em uma cerimônia intimista durante a pandemia e decidiram renovar os votos poucos meses depois para reunirem a família e os amigos em uma grande festa. A festa luxuosa de renovação dos votos aconteceu ao ar livre em Goiânia, Goiás.