Filho de Luciano Camargo anuncia que será pai pela primeira vez

Nathan Camargo, filho do cantor Luciano Camargo, conta que a esposa está grávida do primeiro filho do casal

Filho do cantor Luciano Camargo, Nathan Camargo será papai! No último domingo, 1, ele anunciou que a esposa, Izabella Camargo, está grávida do primeiro filho do casal. Ele contou a novidade por meio de um post nas redes sociais.

Na foto, ele surgiu dando um beijo na barriga da amada. Izabella comemorou a gestação na legenda do post especial. “O melhor presente que Deus poderia nos enviar! Obrigada Papai do Céu por nos honrar a cada segundo! Que venha com muita saúde nosso Camarguinho(a) aquentado pelo nosso amor!”, escreveu.

Nos comentários, o vovô Luciano Camargo comemorou a novidade. “Estou que não me aguento... Viva! Glória a Deus”, contou.

Vale lembrar que Nathan Camargo e Izabella Camargo renovaram os votos de casamento em junho de 2022. Os dois se casaram em uma cerimônia intimista durante a pandemia e decidiram renovar os votos poucos meses depois para reunirem a família e os amigos em uma grande festa. A festa luxuosa de renovação dos votos aconteceu ao ar livre em Goiânia, Goiás.