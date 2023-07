Além de Cecilia Malan: Relembre outras namoradas de Murilo Benício

Atual namorado de Cecilia Malan, Murilo Benício não ficou mais de um ano solteiro desde 1995

Murílo Benício (52), que namora Cecilia Malan (40), protagonizou um momento de fofura com a filha da jornalista da Globo neste domingo, 16. Antes do atual romance, o ator já viveu vários relacionamentos com outras famosas e, desde 1995, não ficou mais de um ano solteiro. Relembre as antigas namoradas de Murilo Benício.

Em 1995, Murilo Benício começou namoro com Alessandra Negrini (52), com quem teve seu primeiro filho, Antônio. Depois do término da relação, em 1999, o ator engatou romance com a atriz Carolina Ferraz (55), paixão que perdurou até janeiro de 2002.

No mesmo ano da separação, Murilo Benício assumiu relacionamento com Giovanna Antonelli (47), que já conhecia antes do término com Carolina Ferraz. Os dois viveram uma breve separação em 2004 e, após reatarem, eles tiveram Pietro, que nasceu em 2005. O namoro terminou no fim do mesmo ano.

Outra famosa que viveu um relacionamento com o ator foi Guilhermina Guinle (48), que engatou um namoro com Murilo Benício em 2006. Os dois, porém, só assumiram a paixão no ano seguinte, e viveram juntos até 2011, quando o namoro chegou ao fim.

Em dezembro do mesmo ano, Murilo Benício passou a namorar Andréa de Souza, cenógrafa da Globo, com quem viveu romance até 2012. Sem perder tempo, o ator assumiu novo namoro em outubro com a atriz Débora Falabella (44). Em entrevista à Marília Gabriela, ele comentou que a relação só começou após o fim de suas paixões anteriores. O casal prosperou até 2019, quando os dois terminaram após sete anos juntos.

Leia também: Filho de dois anos de atriz de Travessia estava tomando remédio contaminado há dois meses; entenda

Ainda em 2019, a autora Manuela Dias (46) ganhou o posto de namorada do ator, com quem viveu romance até julho do ano seguinte. Desde 2021, Murilo Benício vive um relacionamento discreto com a jornalista da Globo, Cecilia Malan. As informações são do portal Contigo!.