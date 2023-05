Quem é a namorada de Murilo Benício? Affair do ator é jornalista da Globo

Namorada de Murilo Benício tem longa carreira na Globo e é mãe

Murilo Benício (51), conhecido por atuar em diversas novelas, assumiu que está de namorada nova em dezembro de 2022. Apesar de ser discreto com a relação, o ator já se declarou para seu affair, que também trabalhou na frente das telas. Cecilia Malan (40), jornalista e mãe de Olimpia (3), tem uma longa carreira na Globo.

Formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), no Rio de Janeiro, a namorada de Murilo Benício trabalha na Globo há quase duas décadas. Desde 2005 na emissora, Cecilia Malan já fesz inúmertas coberturas sobre temas variados, como a eleição e a posse de Barack Obama (61), as mortes do cantor Michael Jackson (1958-2009) e do papa João Paulo II (1920-2005), e os desastres do furacão Katrina.

Em 2011, Cecilia Malan se mudou para a Inglaterra, onde mora e atua como correpondente internacional da Globo até hoje. Trabalhando como repórter e produtora, a namorada de Murilo Benício chegou a entrevistar nomes como Brad Pitt (59), Adele (35), Jamie Oliver (47) e a banda One Direction desde que se mudou para Londres, segundo o portal O Tempo.

Apesar da distância, Murilo Benício e Cecilia Malan já foram flagrados juntos algumas vezes quando o ator foi visitar a jornalista em Londres, e o próprio galã admitiu que sempre encontra a namorada . "Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo", revelou Murilo Benício em entrevista ao Gshow.

Cecilia Malan, namorada de Murilo Benício, é jornalista da Globo - Reprodução/Globo

Antes do namoro com o ator, Cecilia Malan foi casada por sete anos com o francês Pierre Antoine, com quem teve sua primeira e única filha, Olimpia. A jornalista, porém, não é a única na atual relação que já tem um passado no matrimônio. Murilo Benício já foi casado com Alessandra Negrini (52) e Giovanna Antonelli (47), e teve um filho com cada uma de suas ex-esposas.