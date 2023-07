Além de Carla Perez: Saiba por onde andam os ex-integrantes do É o Tchan

Carla Perez integrou famoso grupo de pagode baiano nos anos 1990

O nome de Carla Perez (45) se tornou um dos assuntos mais comentados nesta sexta-feira, 28, após sua filha, Camilly Victória, assumir publicamente seu namoro. Hoje casada com Xanddy e morando nos Estados Unidos, a cantora se tornou um fenômeno no Brasil ao integrar o grupo É o Tchan.

O grupo de pagode baiano completa 30 anos em 2023, e planeja uma reunião nos palcos, apesar de não poder contar com a presença de Carla Perez, devido à sua agitada agenda de shows. Scheila Carvalho, Sheila Mello, Jacaré e Compadre Washington já estão confirmados nas apresentações.

Atualmente, Sheila Mello (44) trabalha como influenciadora digital. Mãe de Brenda (9), fruto de seu relacionamento com Fernando Scherer, o Xuxa da natação, de quem ela se separou em 2018. Ela comanda um canal no YouTube e se apresentou ao lado do grupo neste ano, durante o BBB 23.

Assim como a chará, Scheila Carvalho (49) também trabalha como influenciadora digital. A musa fitness é casada há 21 anos com o cantor Tony Salles (42), do grupo Parangolé, e é mãe de Giulia (11). Ela exibe sua rotina nas redes sociais e é embaixadora de marcas de suplementos e bronzeadores.

Tony Salles, marido de Carvalho, comandou os vocais do É o Tchan entre 2002 e 2006. Hoje ele comanda o grupo Parangolé e assumiu a função de vocalista desde 2016, com a saída do cantor Léo Santana, que seguiu carreira solo.

Edson Cardoso (50), conhecido como Jacaré, vive no Canadá desde 2016. Casado há 23 anos com Gabriela Mesquita, ele tem dois filhos Rafael (10) e Beatriz (7). Ele já atuou como figurante em filmes e séries canadenses e é o garoto-propaganda de uma empresa de imigração.

Primeira dançarina do É o Tchan, Débora Brasil participou do grupo quando ele ainda se chamada Gera Samba. Ela deixou a banda em 1997, após enfrentar problemas no joelho, depressão e síndrome do pânico. Hoje ela é missionária evangélica e compartilha sua rotina nas redes.

Por fim, o cantor Renatinho da Bahia foi vocalista do grupo musical durante seis anos, entre 2000 e 2006. Hoje, após deixar o É o Tchan, ele segue carreira solo na música e também atua como chef de cozinha.

CONFIRA FOTOS DO GRUPO É O TCHAN: