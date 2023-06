Affair de Neymar dá recado sobre ataques de outras mulheres: 'Sem medo'

Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, Fernanda Campos declarou que as mulheres devem apoiar outras mulheres ao invés de atacar

Fernanda Campos deu um recado sobre os ataques que recebeu de outras mulheres por traição com Neymar Jr. Em entrevista à CARAS Brasil e ao SportBuzz, ela afirmou que muitas mulheres falam que querem ajudar outras mulheres, mas são as primeiras a criticar. Além do mais, muitas meninas aceitam ser coagidas por dinheiro, mas podem se arrepender futuramente. "Sem medo", disparou ela.

"As pessoas têm medo. Algumas meninas aceitam ser coagidas, por valores, dinheiro... porém, futuramente você pode pensar que não fez o certo, o certo mesmo é você fazer o que você pensa, botar a cara sem medo! Você não pode ter medo de divulgar essas coisas, principalmente quando acontece com você e você se sente ferido", declarou Fernanda Campos.

Ela afirmou que é preciso ter mais apoio entre as mulheres. "Que as mulheres se empoderem mais, parem de ter medo de outras mulheres, de críticas... O problema da maioria das mulheres é que elas falam que querem ajudar outras mulheres, mas quando uma mulher pede ajuda elas criticam, quando uma mulher se expõe elas criticam, elas são as primeiras! Quando você lê os comentários, é mulher xingando mulher", afirmou a influenciadora.

A ruiva ainda revelou como aconteceu a traição com o atleta e que alguns parentes dele estavam no apartamento em que ocorreu o encontro dos dois. "Foi como se eu fosse uma pessoa normal, nada tivesse acontecendo e não tinha um relacionamento, aparentemente. Foi só um encontro normal", declarou ela, que já conversava com o jogador desde a Copa do Mundo, quando trocavam mensagens pelo direct do Instagram e ele disse que mandaria uma camisa da seleção brasileira para ela.

NEYMAR ASSUME A TRAIÇÃO E PEDE PERDÃO À BRUNA BIANCARDI

O jogador usou seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 21, para colocar um ponto final aos rumores de que teria traído sua noiva grávida na véspera do Dia dos Namorados. Em uma carta aberta, ele assumiu a infidelidade e pediu perdão à blogueira. A atitude rendeu diversos elogios e apoio de famosos e amigos do atleta. No texto, Neymar pede perdão pela traição e também pela exposição que Bruna passou, após Fernanda divulgar prints de conversas que comprovavam a infidelidade do craque.